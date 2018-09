Centauro ignora l'alt per sfuggire all'alcoltest

Il motociclista, fermato dopo un breve inseguimento dalla polstrada, è stato trovato con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite

PISA — Fine settimana di controlli da parte della polizia stradale della Toscana, in particolare per contrastare l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

In particolare, lungo il litorale Pisano, un uomo di 30 anni della zona a bordo di una moto di grossa cilindrata non si è fermato all'alt, ma gli agenti dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccarlo. Il giovane si voleva sottrarre al controllo proprio perché si era messo alla guida con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito.

Oltre alla denuncia penale per lui è scattato l’immediato ritiro della patente, il sequestro del mezzo ai fini della confisca e gli sono state contestate ulteriori multe per le pericolose manovre compiute durante la fuga.

Servizi di controllo come questi sono stati svolti dalla polstrada a Siena, Pisa e Lucca, impiegando 8 pattuglie. Presente, a bordo di un ufficio mobile specializzato, il personale medico del locale Ufficio Sanitario al fine di consentire l’utilizzo del drogometro, volto a smascherare chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

In totale, sono stati fermati più di 100 veicoli e controllati altrettanti conducenti, sottoposti a screening con precursori ed etilometri. Per 8 di questi, l’etilometro ha registrato valori oltre il limite consentito e, pertanto, è scattato il ritiro della patente; a sua volta, 5 di questi conducenti, sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l, sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebrezza.