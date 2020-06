Concerti nel giardino del Museo delle Navi Antiche

Renato Pozzetto, la scena cult del monolocale in «Il ragazzo di campagna»

Primo appuntamento nel giardino del nuovo museo con l'Orchestra Giovanile Toscana. Visita gratuita per chi assisterà ai concerti

PISA — La musica dal vivo in città riparte con il Museo delle Navi Antiche e l’Orchestra Giovanile Toscana diretta dal maestro Matteo Chimenti. Il primo appuntamento del “Festival Pisa Giovani”, fondato e realizzato in sinergia tra l’Orchestra Giovanile Toscana e il Museo delle Navi Antiche di Pisa, con le musiche di Mozart, Elgar, Tchaikovsky, Dvorak e Sibelius, è per martedì 30 giugno, alle 21, nel giardino interno del museo delle Navi Natiche di Pisa.

Prima del concerto, alle 19,30, sarà anche possibile fare una visita al museo inclusa nel biglietto del concerto.

Il Festival è composto da sei eventi: tre programmi musicali diversi con una replica in modo da permettere alla cittadinanza di partecipare agli eventi nonostante la diminuzione dei posti a sedere imposti dai protocolli per il Covid-19. Gli altri appuntamenti il 2 luglio (replica), il 14 e 16 luglio (Mozart) e il 30 agosto e 1 settembre (F. J. Haydn).

I biglietti sono in prevendita al Museo delle Navi Antiche. Il museo ha riaperto al pubblico lo scorso 19 giugno.