Covid, pochi nuovi casi, un decesso

Il Covid allenta la presa. Sono sette i nuovi contagiati nel pisano, dove si registra purtroppo un decesso nelle ultime ore

PISA — Covid-19, il quadro della provincia di Pisa ( fornito nel consueto bollettino regionale ) segnala sette nuovi contagiati e un decesso ( 19 totali quelli in Toscana )

In regione, complessivamente, sono 8.700 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti invece son ben il 41,2% in più rispetto a ieri (+533).

In provincia di Pisa i contagi totali sono 818, i deceduti 66.