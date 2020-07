Pisa e provincia, 72 ore senza nuovi casi Covid

Dati positivi per il territorio pisano dal bollettino regionale odierno sul coronavirus. In Toscana nove nuovi casi e nessun decesso nelle ultime ore

PISA — Nessun nuovo caso di positività al coronavirus è emerso a Pisa e provincia nelle ultime 24 ore, così come nelle 48 precedenti. Dunque tre giorni con zero nuovi casi Covid-19 nel Pisano, dove dall'inizio dell'epidemia sono stati contati 932 contagi da virus Sars-Cov2. Fra questi la maggioranza delle persone - oltre l'80 per cento - sono già state giudicate guarite, mentre sono stati 89 i pisani che non ce l'hanno fatta.

In Toscana si contano oggi soltanto 330 attualmente positivi: 9 i casi emersi nelle ultime 24 ore, zero i decessi.

Dei toscani attualmente positivi sono 14 quelli che necessitano di ricovero, uno in più rispetto a ieri. Due le persone ricoverate in reparti di terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite in Toscana salgono a 8.841 (più 3 rispetto a ieri, più 0,03%): 226 persone “clinicamente guarite” (più 2 rispetto a ieri, più 0,9%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 8.615 (più 1 rispetto a ieri, più 0,01%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Dall'inizio dell'epidemia sono 1.114 i decessi ad essa collegati avvenuti in Toscana.