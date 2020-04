Ex vigile del fuoco muore a 66 anni

Entrato nel corpo nazionale nel 1976, ha prestato servizio a Pisa e Cascina. I colleghi: "Persona di grande spirito e disponibilità"

PISA — Vigili del fuoco in lutto per la scomparsa di Fabrizio Michelucci, pompiere in pensione dal 2009, morto a 66 anni.

Entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1976, ha prestato servizio ai distaccamenti aeroporto e Cascina e poi a Pisa come vicecapo turno. Nel corso della sua carriera ha trascorso anche un periodo a Treviso come capo reparto e preso parte a numerose emergenze. Tra queste il terremoto in Irpinia del 1980, Umbria e Marche del 97 e Casacalenda del 2001.

I colleghi, che si stringono intorno ai familiari, lo ricordano come "Una persona di grande spirito e disponibilità".