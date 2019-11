Fa man bassa di superalcolici ma viene scoperta

Una donna pisana è stata arrestata in flagranza di reato per aver rubato 6 bottiglie di liquori all'interno di un supermercato di Cisanello

PISA — A Pisa, i militari della locale Compagnia Carabinieri, nel corso di un ordinario servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno tratto in arresto in flagranza una 42enne italiana, per furto aggravato in un supermercato.

Nello specifico, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi delle Squadre di Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri Toscana, sono intervenuti all'interno di un noto supermercato in via Cisanello, constatando che la donna, poco prima, era stata sorpresa dal personale di vigilanza con 6 bottiglie di alcolici non pagate.

La refurtiva è stata restituita e per la donna è scattato l’arresto in flagranza.