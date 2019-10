Ferrante nella segreteria regionale Pd

L'ex segretario comunale e assessore alla cultura di Palazzo Gambacorti è stato eletto nella segreteria regionale unitaria del partito

PISA — "Con la Direzione regionale di ieri si è aperta una fase nuova. Dentro il PD, con lo spirito collaborativo di una Segreteria finalmente unitaria e verso l'esterno, con l'impegno chiaro a mettere in campo un confronto programmatico serrato con le forze politiche e civiche del centrosinistra, per costruire una coalizione larga e plurale, definire un progetto comune di Toscana del futuro e per individuare insieme una candidatura autorevole e unitaria capace di confermare nella nostra Regione la tradizione di buongoverno", ha detto Alessandra Nardini - Consigliera Regionale PD, componente della Direzione nazionale e regionale PD - riguardo alla elezione di Andrea Ferrante nella segreteria regionale.

"Sono davvero contenta che la provincia di Pisa abbia finalmente un proprio rappresentante in Segreteria regionale. Il nostro territorio puó e deve avere un ruolo importante nella politica regionale e sono certa che Andrea saprà rappresentarci al meglio."

"Essere stato chiamato a far parte di un organismo così importante, in una fase delicata come questa, è al tempo stesso gratificante e responsabilizzante. Il territorio pisano ha bisogno di essere rappresentato in modo energico, costruttivo e innovativo in un passaggio che influenzerà direttamente e profondamente le sue prospettive di sviluppo e la qualità del vivere dei suoi abitanti.

Il Partito Democratico vuole trovare nell'unità e nell'ascolto gli strumenti per tornare a radicarsi e confrontarsi con la società e le persone, dando risposte concrete ad ansie e bisogni e sostenendo progetti di crescita. Io mi sono messo a disposizione di questo disegno perché lo ritengo vincente, se sposato in modo sincero e determinato.L'obiettivo immediato è costruire un campo largo, che rappresenti l'intero centrosinistra, definendo gli assi fondamentali di una nuova proposta per la Toscana dei prossimi decenni. La scelta di una guida che sappia rappresentare tutti deve essere la conseguenza naturale e positiva di questo percorso. In questo modo eviteremo gli errori commessi in passato", ha dichiarato lo stesso Ferrante, già assessore alla cultura di Palazzo Gambacorti ed ex segretario comunale del Pd pisano.