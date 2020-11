Forza Italia dona generi alimentari italiani

Saranno consegnati al Cisom come "piccolo gesto di vicinanza e solidarietà ad un territorio che sta vivendo momenti difficili"

PISA — Domani mattina, sabato, il coordinatore provinciale di Forza Italia Raffaella Bonsangue, accompagnata da alcuni membri del coordinamento provinciale, consegnerà dei pacchi alimentari contenenti generi di prima necessità al gruppo Pisa Cisom, Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

"Le confezioni - hanno fatto sapere da Forza Italia - contengono pasta, sugo, legumi, biscotti e latte, tutti prodotti italiani. La consegna, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, rappresenta una prima distribuzione e i destinatari saranno le famiglie in difficoltà economiche, a seguito dell'emergenza in corso che mai, prima d’ora, avevano sperimentato condizioni di vita problematiche. Questo è un piccolo gesto di vicinanza e solidarietà ad un territorio che sta vivendo momenti difficili".

"Riteniamo giusto proseguire questo percorso anche in altri Comuni della nostra Provincia - hanno aggiunto -, anche per sostenere il lavoro e l’economia del sistema agroalimentare locale e nazionale, duramente colpito dalle difficoltà delle esportazioni e della ristorazione, in grave crisi. In Italia, secondo gli ultimi dati, salgono a 4 milioni i poveri che con l’aggravarsi della situazione sono costretti, in vista delle festività natalizie a chiedere aiuto per il cibo nelle mense o, soprattutto, con la distribuzione di pacchi alimentari".

"Un sincero ringraziamento va a chi ha contribuito all’iniziativa - concludono dal partito - e a chi deciderà di darci una mano, per poter ripetere e migliorare questo servizio di assistenza. Inoltre, alcuni nostri volontari si metteranno a disposizione del territorio, per aiutare le persone più anziane o in difficoltà, per fare la spesa o altre commissioni, come l’acquisto di medicinali. Per ulteriori informazioni potete contattarci ai numeri 3284166565 o 3480608775 o direttamente presso la nostra sede, in piazza Solferino, n. 12, a Pisa".