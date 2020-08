Gambaccini, "Ecco perchè mi candido"

Gianna Gambaccini, candidata della Lega: "Valorizzare pazienti e medici nella sanità Toscana, che ha bisogno di grandi riforme sociali"

PISA — Gianna Gambaccini, 48 anni, da compiere ad ottobre, medico specialista in neurologia. Assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa e presidente della SdS Zona Pisana, in quota Lega, ha deciso di (ri)mettersi in gioco. Susanna Ceccardi e Matteo Salvini l'hanno inserita nella lista degli otto candidati a consiglieri regionali della Provincia di Pisa.

"Il mio obiettivo è quello di portare alla Regione aiuti per i più deboli e per le famiglie inserendo Bonus Mamma, Bonus Bebè, Premio Anziani come ho fatto per il Comune di Pisa. Le riforme sociali attuate a Pisa voglio estenderle alla Regione Toscana. Direi che ho pensato a un vero e proprio pacchetto di sostegno alla famiglia, non con le parole, ma con i fatti che parta dai neonati alle mamme passando per agli anziani non autosufficienti. Questo vorrei ricrearlo per tutti i cittadini toscani se me ne daranno la possibilità", spiega.

"Il mio sogno è quello di mettere al centro della Sanità Toscana i pazienti e valorizzare medici e operatori sanitari affinché gli uni e gli altri non siano più numeri, ma attori di una fondamentale colonna portante della società: la Salute deve essere intesa come benessere globale del cittadino, dove chi vi opera, lo fa nella piena efficienza di un sistema".