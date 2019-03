Gioco del Ponte, completate nomine magistrature

Gioco del Ponte, completate le nomine dei Magistrati di Tramontana e Mezzogiorno. L'assessore Bedini ha espresso soddisfazione

PISA — Nella seduta di ieri del Consiglio degli Anziani hanno ricevuto parere favorevole all’unanimità le proposte di nomina dei Magistrati per entrambe le Parti del Gioco del Ponte che passano adesso sulla scrivania dell' Anziano Rettore per la firma che le renderà definitive.

L’elenco delle nomine proposte dai Generali delle parti australe e boreale sono:

Magistrati della Parte di Mezzogiorno

Sant’Antonio: Gabriele Puccini; San Martino: Valentino Vanni; San Marco: Massimo Cioli; Leoni: Daniele Paffi; Dragoni: Michele Paradiso; Delfini: Alberto Di Lupo.

Magistrati della Parte di Tramontana

Santa Maria: Gianluca Fornari; San Michele: Alessandro Trolese; San Francesco: Fabio Mezzetti; Mattaccini: Roberto Valente; Satiri: Luca Toni; Calci: Daniele Cionini.

“Sono molto soddisfatto dell’unanimità con cui arrivano queste nomine – dichiara l’Assessore alle Tradizioni Storiche Filippo Bedini -. E’ un passaggio importante che sblocca il lavoro delle parti nei quartieri, lavoro che deve mirare a un sempre maggiore coinvolgimento dei residenti, all’organizzazione di eventi culturali e momenti di socialità sempre più impattanti nella vita delle Magistrature. Auguro quindi buon lavoro a queste persone che dedicheranno tempo e energie al bene del Gioco del Ponte. Il Consiglio degli Anziani – conclude Bedini – adesso può iniziare a occuparsi delle urgenti questioni legate agli aspetti regolamentari e organizzativi secondo le linee guida del mandato; in particolare del rilancio in grande stile del corteo storico, che già adesso è, ma può diventarlo in maniera ancora maggiore, uno dei più importanti del mondo”.