Guasto idraulico, chiude il Consultorio

Emergenza nell'emergenza per l'Asl Toscana nord ovest, costretta a chiudere il Consultorio di via Torino a causa di un guasto idraulico

PISA — A causa di un guasto idraulico, il consultorio di Pisa di via Torino, rimarrà chiuso fino al 19 marzo prossimo. Lo ha reso noto l'Azienda Usl Toscana nord ovest, scusandosi per i disagi che la chiusura potrà provocare.

"Per non creare disagi all’utenza, tutte le attività programmate sono state spostate ad altra data o altro distretto - hanno aggiunto -, per informazioni telefonare allo 050/954905, dalle 9 alle 12, quando entrerà in funzione il call center 050-954906 dedicato agli per appuntamenti".