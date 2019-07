I ventimila colori del Toscana Pride - FOTO

Ventimila persone alla grande parata che quest'anno celebra il quarantesimo anniversario dal primo corteo del Movimento omosessuale

PISA — Nelle edizioni precedenti, che si sono svolte rispettivamente a Firenze, Arezzo e Siena, la manifestazione dell'orgoglio Lgbtiqa (lesbico, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale), ha complessivamente portato in piazza più di 50mila persone. Quest'anno è Pisa ad ospitare il Toscana Pride, in occasione del 40esimo anniversario dal primo corteo del Movimento omosessuale italiano che si tenne proprio in città nel 1979.

Così, nel pomeriggio di oggi, migliaia di persone provenienti da tutta Italia si sono date appuntamento in via Benedetto Croce, da dove attorno alle 16 ha avuto inizio la parata che ora va snodandosi per le vie del centro.

Alla manifestazione anche numerosi amministratori locali, di Comuni, Province e Regione, con i gonfaloni. Fra loro anche la vicepresidente regionale, Monica Barni (nella foto sopra).

Il Toscana Pride è promosso dalle associazioni e dai gruppi che animano il territorio della regione nello spazio Lgbtiqa.

"ll nostro intento - si legge sul sito ufficiale del Toscana Pride - è quello di trasformare l’indignazione, la paura e la rabbia per i soprusi e le discriminazioni in partecipazione attiva e costruttiva".