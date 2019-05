Il Comune cerca due praticanti avvocati

Il Comune di Pisa cerca due praticanti avvocati. Tirocinio di un anno presso l’Avvocatura civica. Domande entro il 31 luglio

PISA — Il Comune di Pisa ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, volto all’individuazione di due praticanti per l’espletamento del tirocinio forense presso l’Avvocatura Civica, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Il praticantato sarà volto all’acquisizione delle conoscenze pratiche e teoriche proprie del tirocinio forense richieste per l’ammissione all’esame di stato per l’esercizio della professione. Le attività svolte riguarderanno la formazione teorico-pratica mediante affiancamento agli Avvocati dell'Avvocatura Comunale nella stesura di atti, memorie e pareri, nonché nello svolgimento di approfondimenti dottrinari e giurisprudenziali; la partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento o sostituzione dei legali dell'Avvocatura; lo svolgimento degli adempimenti presso gli Uffici Giudiziari, come cancellerie, segreterie, ufficiale giudiziario.

Domanda di partecipazione termini e modalità: gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 13 del 31 luglio, la domanda di partecipazione alla selezione, tramite raccomandata AR indirizzata al Comune di Pisa - Avvocatura Civica, Via Degli Uffizi n.1; oppure consegna diretta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa - Lungarno Galilei, nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00; oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:comune.pisa@postacert.toscana.it.