Orientalistica, si inaugura l'anno accademico

PISA — Il direttore del museo egizio di Torino Christian Greco inaugurerà l'anno accademico del corso di laurea magistrale in “Orientalistica: Egitto, Vicino e Medio Oriente” dell’università di Pisa. La cerimonia si svolgerà il 29 ottobre.

Per l'occasione il direttore del museo egizio, che nell’ateneo pisano ha conseguito il dottorato di ricerca, terrà una lezione sul ruolo dell’umanista nel mondo digitale, dal titolo Rivoluzione digitale e Umanesimo.

“Lo scienziato e l’umanista – dice Christian Greco - devono lavorare sempre di più assieme per cercare di dipanare la complessità del mondo contemporaneo”.

La lezione, in programma alle 10 nell’Aula Magna Nuova del Palazzo della Sapienza, è aperta a tutti gli interessati. L’intervento di Christian Greco sarà preceduto dai saluti del direttore del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Pierluigi Barrotta e della professoressa Marilina Betrò, presidente del corso di laurea magistrale di Orientalistica.

“In una Pisa che festeggia i 50 anni dalla nascita del primo corso di laurea in Informatica e reduce da un Internet festival di straordinario successo, non potevo ignorare la richiesta di senso che viene da chi desidera accostarsi oggi allo studio del mondo antico, occidentale o orientale che sia - dice Marilina Betrò- Le tecnologie esercitano un fascino straordinario su giovani e meno giovani. Il rischio è credere erroneamente che esse sole abbiano le risposte, che la scienza sia solo una”.

"Christian Greco, che ha studiato a Pavia e Leiden, ha svolto i suoi studi di dottorato in Egittologia proprio a Pisa, sotto la supervisione di Marilina Betrò, prima di intraprendere la luminosa carriera che lo ha portato nel 2014 alla direzione del Museo Egizio - sottolinea l'ateneo-. La collaborazione tra l’egittologia pisana e il Museo, rafforzata dalla nomina della professoressa Betrò a presidente del Comitato Scientifico del Museo Egizio nel 2016, porta ogni anno decine di studenti a svolgere tirocini in museo a Torino e a sviluppare progetti di ricerca per tesi, dottorati e assegni, che bene illustrano l’esperienza concreta di simbiosi tra ricerca egittologica, scientifica e tecnologie".