Intrappolata nell'auto ribaltata

L'incidente attorno alle 17 lungo l'Aurelia. Per soccorrere la donna che era al volante sono intervenuti i vigili del fuoco

PISA — Alle 17 circa in via Aurelia sud, all’altezza del ristorante "Re di Puglia", per cause in corso di accertamento una donna a bordo di una Toyota Yaris ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada ribaltandosi.

I vigili del fuoco della sede centrale di Pisa hanno provveduto a estrarre e stabilizzare la donna, poi consegnata al personale del 118 per il trasferimento al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale.