La notte è in Blu ma tanti negozi restano chiusi

Ieri sera tanta gente per le strade del centro dove erano previsti intrattenimenti, musica, spettacoli e shopping, negozianti permettendo

PISA — Il nono anno della Notte in Blu - manifestazione promossa da Confesercenti Toscana Nord e Pisa Viva, in collaborazione con Comune di Pisa, Camera di Commercio di Pisa, Regione Toscana, con il contributo di Ford BluBay Spa, Banca Popolare di Lajatico e Agenzia ABC s.r.l. - ha portato in città molta gente, richiamata dal ricco programma di intrattenimenti e spettacoli.

La manifestazione prevedeva, come da tradizione, anche i negozi aperti oltre il consueto orario di chiusura, ma non tutti i commercianti hanno deciso di tenere alzate le saracinesche nel dopocena. Difficile fare una stima di quanti con esattezza, ma durante la sera era possibile incontrare con facilità serrande abbassate tanto in Corso Italia quanto fra Borgo Stretto e Borgo Largo.