Il racconto nell'arte di un mistero, Mercoledì 24 aprile all'Accademia dell'Ussero di Pisa nella conferenza con Silio Bozzi

PISA — Si svolgerà mercoledì 24 aprile la conferenza, tenuta dal vice questore Silio Bozzi, intitolata L'enigma di Piero della Francesca: il racconto nell'arte di un mistero.

Il lavoro di Bozzi, condotto anche con l’ausilio di sofisticati strumenti scientifici e modelli 3D, vede nella composizione del maestro di San Sepolcro la rappresentazione dell’iniziazione del giovane filosofo fiorentino Marsilio Ficino a un culto misterico introdotto dai bizantini in fuga da Costantinopoli. L’interpretazione di Bozzi, esposta con successo in numerosi cicli di conferenze, ha destato notevole interesse e ha incontrato notevoli consensi presso i media e il mondo accademico italiano.

L'incontro, organizzato dall'Accademia Nazionale dell'Ussero di Pisa, si terrà alle 18 a Palazzo Roncioni sul Lungarno Mediceo.

Silio Bozzi, laureato in Giurisprudenza, Vice Questore della Polizia di Stato, specializzato in Polizia Scientifica ed esperto in materie criminalistiche, vive a Pesaro.

A Bologna ha diretto il Gabinetto di Polizia Scientifica per l’Emilia Romagna e, ad Ancona, il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo. Attualmente dirige la Squadra Mobile di Pesaro. È consulente e perito presso le principali Procure della Repubblica e Tribunali d’Italia in materie criminalistiche, in qualità analista delle immagini e della scena del crimine.

Autore di numerose pubblicazioni, ha insegnato Criminologia II e III e Tecniche Investigative Applicate alla Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, Sede di Forlì ed è stato docente nel Master di II livello del Prof. Bruno presso l’Università La Sapienza a Roma. È stato, inoltre, co-autore e co-protagonista di varie trasmissioni televisive.

Da molti anni è consulente di alcuni dei principali scrittori di Noir e Polizieschi italiani e di registi.