L'informatica pisana e l'intelligenza artificiale

Il fil rouge tra Pisa e la ricerca al centro di un incontro per i 50 anni dall'istituzione del primo corso di laurea in Scienze dell'Informazione

PISA — Il legame tra l'informatica pisana e la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale. Questo il tema al centro di un incontro in programma per venerdì 6 settembre alle 17, nel complesso delle Benedettine.

L’iniziativa dal titolo Pisa e l'Intelligenza Artificiale, sarà moderata da Franco Turini e Fosca Giannotti e vedrà gli interventi di Luigia Carlucci Aiello, Gianfranco Prini, Giuseppe Attardi, Maria Simi, Roberto Barbuti, Dino Pedreschi e Alessio Micheli.

L’incontro illustrerà come l'informatica pisana abbia contribuito anche alla nascita della ricerca in Intelligenza Artificiale, dando vita a molteplici scuole che hanno gemmato anche in molti altri atenei italiani definendo l'agenda di ricerca e l'innovazione della formazione superiore su temi fondazionali come i linguaggi per l'IA, la programmazione logica, la rappresentazione della conoscenza, l'elaborazione del linguaggio naturale, l'apprendimento automatico e la scienza dei dati.

L'evento è organizzato nell'ambito di Informatica 50, il ciclo di iniziative che lungo tutto il 2019 celebra il cinquantenario dell’istituzione a Pisa del primo corso di laurea in Scienze dell'Informazione in Italia.