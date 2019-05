Medici di famiglia e pediatri, tanti cambiamenti

Medici di famiglia e pediatri: cambiamenti in arrivo a Pisa, Livorno, Cecina, Rosignano. Ecco chi lascia e chi entra e cosa fare

PISA — Cambiamenti in arrivo tra i medici di famiglia. In particolare:



- nell’ambito territoriale di Pisa a partire dal 1° giugno cesserà il rapporto di convenzione con il dottor Paolo Baldi;



- nell’ambito territoriale di Livorno dal 1° giugno sarà prorogato per sei mesi l’incarico provvisorio conferito alla dottoressa Laura Gnesi salvo subentro del pediatra che prenderà la convenzione in via definitiva. Confermati anche gli orari ambulatoriali lunedì 14.30-18.30, martedì e mercoledì 14.30-18, giovedì e venerdì 8.30-12. La reperibilità telefonica è garantita dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 al numero dell’ambulatorio 0586/407623;



- nell'ambito territoriale di Livorno (Aft 4) a partire dal 1° giugno sarà iscritta negli elenchi unici di medicina generale il dottor Ugo Villani;





- nell'ambito territoriale di Cecina (Aft 7) a partire dal 5 giugno sarà iscritta negli elenchi unici di medicina generale la dottoressa Roberta Franchi;



- nell'ambito territoriale di Rosignano (Aft 6) a partire dal 17 giugno sarà iscritta negli elenchi unici di medicina generale la dottoressa Liliana Buontempi.

Ricordiamo a tutti gli interessati che è necessario iscriversi tra le liste degli assistiti di altro medico ed è possibile farlo direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.



Al servizio on line si può accedere tramite:



1. Web collegandosi al portale Open Toscana con computer, tablet e smartphone



2. App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store



3. Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie (consulta l’elenco)



Il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.



In alternativa sarà necessario rivolgersi nelle sedi distrettuali agli sportelli che si occupano del servizio di anagrafica.