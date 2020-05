Addio a Silvano d'Alto, fu allievo di Michelucci

Il noto docente universitario e architetto aveva 82 anni. Ha insegnato per anni nell'Ateneo pisano. Si è spento a Montecatini Terme

PISA — Lutto nel mondo accademico per la morte di Silvano D'Alto, 82 anni. Il professore di sociologia dell'ambiente (ha insegnato per anni nell'ateneo pisano) era anche membro della Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole, di cui era stato allievo.

D'Alto è spirato a Montecatini Terme dopo una lunga malattia. Era originario di Sarzana, in Liguria.

Dall'Università di Pisa hanno detto che D’Alto "è stato un uomo di grande generosità e di rara sensibilità".

Si era laureato in Architettura a Firenze e dopo alcuni anni dedicati alla professione e all’insegnamento nelle scuole superiori aveva cominciato a collaborare con l’allora dipartimento di Sociologia dove aveva iniziato un lungo rapporto di collaborazione e amicizia con il professor Gian Franco Elia.

Dall'ateneo pisano hanno aggiunto: "Longilineo, ossuto, con una candida capigliatura che era il suo tratto distintivo, ha insegnato per tanti anni presso l’Università trasmettendo a generazioni di studenti l’amore per lo studio dello spazio urbano. Instancabile e curioso viaggiatore ha condotto con grande passione ricerche nella savana venezuelana, a Caracas, in Ungheria e in Inghilterra da cui sono derivate numerose pubblicazioni. Tra gli argomenti dei suoi studi ricorre il tema del rapporto urbano e sociale tra centro e periferia per ridare senso e dignità a quest’ultima".