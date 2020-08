Movida, in tanti per i test seriologici

Bergamo, grande nube di fumo per un incendio in una ditta di trasporti a Costa di Mezzate

Per due notti a fila il centro cittadino ha ospitato l'iniziativa Movida Si...cura promossa dalla Regione Toscana. In tanti si sono sottoposti ai test

PISA — Partecipazione numerosa, così come era accaduto anche sul litorale, per la campagna Movida si...cura promossa dalla Regione Toscana nel centro di Pisa.

In Piazza Garibaldi, i volontari della Pubblica Assistenza, assieme a quelli della Croce Rossa e della Misericordia, hanno portato avanti una campagna per effettuare test seriologici per il Covid19 ai giovani presenti in città.

I test, circa 150 nella serata di venerdì, sono risultati tutti negativi. Altri 150 test si sono svolti nella serata di ieri, sabato.