Covid, ci sono due casi in più

La provincia di Pisa registra altri due casi di Covid, comunicati dalla Regione. Si arriva così al numero di 951 positivi

PISA — Altri due casi positivi al Covid in provincia di Pisa. Si tratta di due contagi comunicati oggi dalla Regione e già anticipati dal Comune di Pomarance nella giornata di di ieri.

In totale in Toscana ci sono sei nuovi casi e un decesso. Gli attualmente positivi sono 392, di questi sedici sono ricoverati in ospedale.

Le persone complessivamente guarite sono 8.962 (stabili rispetto a ieri):