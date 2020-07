Muore una funzionaria amministrativa dell'Unipi

Lutto nel mondo dell'università pisana per la prematura scomparsa di Claudia Medaglia, da tempo combatteva contro una malattia

PISA — L'Università di Pisa perde una stimata e conosciuta funzionaria, Claudia Medaglia. La donna aveva 55 anni e da qualche tempo combatteva contro una malattia.

Dalla pagina Fb del Centro ricreativo dipendenti universitari hanno scritto: "Una triste giornata per tutti noi, ci ha lasciato la nostra amica, collega e già consigliere del nostro circolo Claudia Medaglia. Non ci sono parole ma solo lacrime in questo momento, vogliamo ricordarti con Il sorriso con il quale era facile incontrarti. Ciao Claudia che la terra ti sia lieve".

Medaglia era originaria della Campania. L'ultimo saluto si è tenuto stamani, nella basilica di San Piero a Grado.