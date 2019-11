Nuova perturbazione, nuova allerta meteo

Codice arancio in buona parte della provincia per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore a partire dalla mezzanotte

PISA — Dopo due giorni con poche piogge il maltempo è pronto a tornare protagonista, in provincia di Pisa e in buona parte della Toscana. Una intensa perturbazione, anche temporalesca, interesserà l'intera regione nella giornata di domani, venerdì.

Dalla sala regionale della Protezione civile hanno emesso un'allerta meteo in codice arancio per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, dalla mezzanotte di stasera fino alle 18 di domani, venerdì, che riguarda anche l'intera di Pisa, fatta eccezione dei comuni costieri di Pisa e Vecchiano, dove l'allerta è in codice giallo.

Per quanto riguarda i temporali l'allerta è gialla, valida per lo stesso intervallo di tempo dell'altra e per l'intera provincia di Pisa. Allerta in codice arancio per rischio idraulico del reticolo principale, invece, nei comuni più a sud della provincia di Pisa, allerta gialla nelle aree del Cuoio e della Valdera.

Tutto questo perché nella giornata di domani, venerdì, è previsto un peggioramento a partire dall'Arcipelago e dalla costa centro-settentrionale con precipitazioni diffuse, anche localmente temporalesche, in estensione tra la notte e la mattina a tutta la regione. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad assumere carattere più sparso, risultando più frequenti nelle zone orientali della regione.

In serata, tarda serata nuovi rovesci e isolati temporali in arrivo sulle zone occidentali della regione. Le precipitazioni temporalesche saranno più frequenti su Arcipelago, aree costiere e zone limitrofe, grossetano, senese, aretino e localmente assumeranno carattere di forte intensità. Intensità oraria massima nei temporali molto forte. Cumulati medi significativi ovunque (localmente abbondanti sul nord-ovest), massimi puntuali fino a elevati ovunque.