Nuovo Capo di Gabinetto in Questura

E' il dottor Fabrizio Stefanizzi, in polizia dal 1994. Arriva da Lecce, dove ha diretto per due anni il Dipartimento di polizia amministrativa

PISA — Cambio ai vertici della Questura di Pisa, dove per il ruolo di Capo di Gabinetto è stato nominato il dottor Fabrizio Stefanizzi, 59 anni, originario di Sogliano Cavour, in provincia di Lecce. Nominato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha preso servizio oggi, tornando a Pisa dopo avervi già prestato servizio tra il 2012 e il 2013.

Laureato in giurisprudenza, Stefanizzi è in polizia dal 1994. Lunga la sua esperienza in giro per l'Italia: addetto all’Ufficio di Gabinetto alla Questura di Savona, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e poi Capo di Gabinetto e Dirigente Digos alla Questura di Rimini, Dirigente la sezione antiscippo Condor a Catania, Dirigente della Squadra mobile e poi Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e Dirigente Divisione Anticrimine a Pistoia, Dirigente dell’Ufficio Immigrazione a Pisa, Dirigente del Commissariato di Canosa di Puglia, Dirigente del Commissariato di Bitonto.

Da gennaio 2016, promosso Primo Dirigente, il dottor Stefanizzi è stato Dirigente della Divisione Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione alla Questura di Bergamo passando poi, nel luglio 2017 a dirigere il Commissariato di Sanremo.

Negli ultimi 2 anni, infine, Fabrizio Stefanizzi ha diretto la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce. Oggi la nomina a Capo di Gabinetto alla Questura di Pisa, dove torna dopo quasi sette anni.