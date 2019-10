Prevenzione, visite dermatologiche gratuite

Progetto melanoma. Le prenotazioni per le visite gratuite di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della pelle inizieranno lunedì

PISA — Martedì 15 ottobre si terrà a Pisa l’ultimo degli appuntamenti con la prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT. I cittadini avranno a disposizione 30 visite dermatologiche gratuite, per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della pelle.

"Un ringraziamento particolare va a Farmacie Comunali Pisa Spa, che ha ospitato nei propri ambulatori di Via Vittorio Veneto 16 questa iniziativa, anche nel 2019 e a Fondazione Pisa che ha sostenuto il Progetto di ANT", ha spiegato la associazione, che ha da tempo attivato in Toscana e su tutto il territorio nazionale campagne di informazione sanitaria e progetti di diagnosi precoce rivolte al alcune neoplasie ad incidenza aumentata, non oggetto di screening di massa, come le neoplasie di cute e tiroide.

Le prenotazioni telefoniche, obbligatorie per accedere alle visite, andranno dal 7 al 13 ottobre e sarà necessario chiamare, solo in orario 9,30-13, il n. 3490693571. Le visite saranno prenotabili fino ad esaurimento posti.