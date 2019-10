“Prima della marea. Conversazioni quasi ecologiche”. Al via 4 conferenze sul clima promosse dagli allievi di Scuola Normale e Scuola Sant’Anna di Pisa

PISA — “Prima della marea. Conversazioni quasi ecologiche”. Al via quattro conferenze sul clima promosse dagli allievi di Scuola Normale e Scuola Sant’Anna di Pisa, durante le quali economisti, climatologi, filosofi politici parleranno dell’impatto dell’uomo sui cambiamenti climatici.



Il primo incontro dal titolo Fotografare le crisi climatiche (21 ottobre, ore 18, Scuola Normale), partirà dallo sguardo sul clima dei fotogiornalisti Matilde Gattoni e Alessandro Grassani, impegnati da anni nella realizzazione di progetti documentari. A Pisa presenteranno i loro reportage Ocean Rage e Migranti ambientali: l’ultima illusione, frutto di inchieste inedite e incontri in terre dove il riscaldamento globale costringe le popolazioni locali a lottare e a fuggire inseguendo la speranza di un futuro migliore.

L’11 novembre (ore 18, Scuola Normale), interverranno Myles Allen (Università di Oxford), Roberto Buizza (Scuola Superiore Sant’Anna) e Hervé Le Treut (Institut Pierre Simon Laplace), scienziati di fama internazionale con anni di esperienza alla guida di centri di ricerca sul clima, a presentare i loro punti di vista sulle sfide che i cambiamenti climatici pongono alla scienza, con la conferenza Scienza del clima e problemi globali.

Il 22 novembre (ore 16, Scuola Sant’Anna),gli economisti Marzio Galeotti (Università di Milano) e Francesco Lamperti (Scuola Sant’Anna)dialogheranno con il diplomatico Grammenos Mastrojeni sui costi umani ed economici dei cambiamenti climatici (titolo dell’incontro: Politica ed economia dei cambiamenti climatici).

Infine, il 2 dicembre (ore 18, Scuola Normale), i filosofi politici Catriona McKinnon (Università di Exeter) e Alberto Pirni (Scuola Sant’Anna) parleranno delle sfide che i cambiamenti climatici pongono per l’uguaglianza, la giustizia e il diritto (“Una sfida per la giustizia”) perché conoscere e capire meglio il mondo che ci circonda significa anche agire in concreto perché il futuro possa essere un po’ migliore del presente.