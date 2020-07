In ritardo la spianatura delle spiagge di ghiaia

Nerini, capogruppo di Fdi-Pnc e residente a Marina, attacca la Regione: "Accumulo di ghiaia che addirittura impedisce la visibilità del mare"

PISA — Le spiagge di ghiaia di Marina di Pisa continuano a dare problemi: durante le mareggiate la ghiaia si accumula in dune, i sassi finiscono in strada e prima di ogni stagione estiva servono lavori di spianatura con le ruspe. Già l'anno scorso i mezzi meccanici si presentarono in ritardo, con evidenti disagi per i bagnanti, quest'anno ancora non si sono visti. In alcuni punti i cumuli di ghiaia sono così alti che chi passeggia sul lungomare non riesce a vedere il mare e chi vuol prendere il sole si trova a fare i conti con dune scoscese e assai scomode.

Di chi è la colpa dei ritardi dei lavori di spianatura? Maurizio Nerini, capogruppo di Fratelli d'Italia-Pisa nel Cuore, non esita a puntare il dito contro la Regione Toscana e, in merito, ha presentato un "question time".

"Ho presentato un question time al Sindaco Conti non tanto in qualità di consigliere comunale capogruppo - ha commentato Nerini -, ma soprattutto come abitante di Marina di Pisa per far conoscere a tutti l'assurda situazione che viviamo circa la mancata spianatura delle spiagge di ghiaia del Lungomare. Consapevoli che la competenza è in capo alla Regione, già mesi fa con l'Assessore Latrofa ci eravamo interessati per la spianatura, che ormai è diventata un lavoro di manutenzione ordinaria vista la natura del progetto abbastanza inconcepibile e che vede un enorme accumulo di ghiaia che addirittura impedisce la visibilità del mare, ricevendo assicurazioni in merito. Partendo dal fatto che mi sono sempre battuto affinché la spianatura fosse effettuata prima dell'inizio della stagione balneare, purtroppo siamo arrivati ormai a luglio, quindi mi sembra naturale chiedere al Sindaco quali iniziative nei confronti della Regione stessa si intendano mettere in atto".