Scuola Sant'Anna, allievo positivo al tampone

La rettrice Sabina Nuti: “Siamo intervenuti con tempestività". Un altro caso di positività in un calciatore del Pisa. Squadra regolarmente in campo

PISA — Un allievo di un collegio della sede centrale della Scuola Sant'anna è risultato positivo al tampone Covid.

E' stata la stessa Scuola a rendere noto il fatto aggiungendo che "Le sue condizioni di salute sono buone".

"Posto in isolamento, in maniera contestuale sono stati tracciati i contatti prossimi degli ultimi giorni. In accordo e grazie al supporto della Ausl Toscana Nord Ovest, Dipartimento di Prevenzione – Pisa, sono stati effettuati i tamponi a tutte le allieve e a tutti gli allievi residenti nello stessa struttura collegiale, a cura del personale medico e infermieristico della Fondazione Monasterio, con cui la Scuola Superiore Sant’Anna collabora in maniera stabile".

“La situazione complessiva – commenta Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna – impone alla Scuola di tenere alta la guardia e di svolgere un monitoraggio attento e quotidiano delle condizioni di salute delle allieve e degli allievi e di tutte le sue componenti. Dobbiamo essere pronti ad adattarci all’evoluzione che il contagio può avere anche nelle nostre strutture e intervenire con tempestività, proprio come abbiamo fatto”.

Intanto anche il Pisa Sporting Club comunica che "Dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 all’interno del Gruppo Squadra. Il calciatore risulta essere completamente asintomatico ed è stato immediatamente sottoposto alle misure preventive prescritte dalle normative sanitarie in vigore".

E' il secondo caso, dopo la positività dei giorni scorsi del portiere Loria.

"Nel rispetto del protocollo la società ha quindi proceduto ad isolare la squadra e ha provveduto ad effettuare un ulteriore ciclo di tamponi per ottenere uno screening nel giorno gara. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo per cui la squadra sarà regolarmente a disposizione per la gara di questa sera con il Monza", ha aggiunto il Pisa.