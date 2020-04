"Senatrice ironizza su Anpi e morti per Covid"

Gli esponenti Pd Bonafè e Trapani: "Vergognoso, si dimetta. Siede in Parlamento grazie a chi ha ridato libertà al paese"

PISA — "E' vergognoso il clima che la Lega ha generato contro la Liberazione, tentando di mettere in contrapposizione le mancate cerimonie funebri delle vittime del Covid con le cerimonie del 25 Aprile. A questo clima hanno contribuito in prima fila gli esponenti toscani, in primis Susanna Ceccardi, che hanno mistificato la realtà tentando di far credere che siano state autorizzate cerimonie pubbliche di massa per la Liberazione quando non è assolutamente così.

La Ceccardi ha ruoli istituzionali e vorrebbe candidarsi alla guida della Toscana, una regione in cui i valori della Liberazione e il tributo di sangue dei suoi protagonisti sono altissimi. Né la malafede verso i cittadini nè la diffusione di fake news sono ammissibili. In ogni caso non ci saranno cortei in strada, ma la Ceccardi si rassegni: saremo in tanti lo stesso a cantare 'Bella ciao' nelle nostre case".

Così in una nota congiunta la segretaria regionale del Pd toscano Simona Bonafè e il capogruppo comunale del Pd a Pisa Matteo Trapani.Un clima in cui si inserisce anche il commento Facebook scritto dalla senatrice pisana leghista Rosellina Sbrana, eletta in Toscana, sotto il post di un altro leghista, Alessandro Bargagna, capogruppo di Pisa, che polemizzava anche lui contro le cerimonie del 25 Aprile sostenendo che migliaia di persone sarebbero scese in piazza.

"Dovrebbero sapere che il Covid adora gli anziani" ha scritto la senatrice Sbrana."E' davvero vergognoso che qualcuno ironizzi sugli anziani morti per Covid e ad arrivi quasi ad augurare che questo contagi chi partecipa alle cerimonie della Liberazione - dicono Bonafé e Trapani -. E siccome colei che ha fatto questa affermazione è una senatrice della Repubblica e siede in Parlamento grazie a chi ha lottato per la libertà e la democrazia, deve dimettersi".

Critiche anche da molti altri esponenti Pd, tra cui l'ex sindaco Marco Filippeschi, che ha postato su facebook quanto avvenuto.