"Toscana Aeroporti riferisca in consiglio"

Il sindaco, interpellato sul calo passeggeri: “Toscana Aeroporti venga a riferire in aula sugli investimenti promessi e sulle criticità emerse”

PISA — Il sindaco Michele Conti, rispondendo ad alcune interpellanze delle opposizioni, è intervenuto sul calo di passeggeri registrato nel 2019 dallo scalo aeroportuale pisano "Galileo Galilei" ed ha annunciato che convocherà i vertici della società Toscana Aeroporti in un consiglio comunale straordinario.

“Sul calo dei passeggeri al Galilei ho chiesto informazioni ai vertici di Toscana Aeroporti - ha detto il primo cittadino -, perché per avere dati certi e aggiornati bisogna rivolgersi alla fonte. Troppo spesso sento in città fare commenti o proiezioni sulla base di numeri presunti o, peggio, sul sentito dire mentre invece ogni analisi deve partire da dati certi e aggiornati".

Conti, dunque, ignora che i dati sui passeggeri negli scali aeroportuali italiani sono certificati e pubblici, diffusi mensilmente da Assoaeroporti.

Il sindaco ha però proseguito: "Mi è stato riferito che il calo di circa l’1 per cento di passeggeri del 2019, che può essere letto come una sostanziale tenuta, è dovuto all’interruzione del collegamento con due destinazioni, il volo di Ryanair per Trapani e un vettore di una compagnia russa per San Pietroburgo. I numeri complessivi comunque si attestano sopra i 5 milioni di passeggeri, è bene ricordarlo, perché è un dato che solo alcuni anni fa sembrava improbabile. Nelle discussioni pubbliche si parlava, come traguardo ambizioso da raggiungere, i 2 milioni di passeggeri e oggi siamo ben oltre il doppio”.

“Sulla questione degli investimenti – ha proseguito Conti - ho sollecitato personalmente e tempestivamente la società a mantenere le promesse fatte anche di fronte al Consiglio Comunale lo scorso anno e continuerò a farlo, facendomi garante nei confronti della città nel pretendere da Toscana Aeroporti la realizzazione dei progetti in campo in tempi ragionevoli”.

“A chi dell’opposizione lamenta uno scarso confronto con Toscana Aeroporti - ha detto ancora Conti - ricordo che l’azienda non è una municipalizzata che può essere convocata in una commissione a nostro piacimento per fornire spiegazioni, è ormai una società quotata in borsa con un assetto derivante da decisioni del passato. Le aziende fanno le aziende, non si può continuare a trascinare ogni volta la discussione su scenari e scelte del passato sulle quali la più grande responsabilità è in capo al Partito Democratico che ha voluto la fusione con Firenze. Adesso l’azienda è unica alla quale possiamo soltanto chiedere conto sull’andamento, di relazionare sui numeri, di pretendere garanzie sugli investimenti da fare ed è esattamente quello che stiamo facendo. Per questo chiederò alla società di venire in Consiglio Comunale entro il prossimo 30 giugno a riferire sulle criticità riscontrate e sugli aspetti di bilancio, così da chiarire se questo piccolo calo è un trend o si riferisce soltanto a una questione fisiologica riguardante esclusivamente allo scorso anno".

“L’aeroporto di Pisa – ha concluso il sindaco pisano - è e deve rimanere l’accesso principale della Toscana: lo è per conformazione, lo è per questioni ambientali, lo è per le dimensioni della pista. È chiaro che poi spetta a noi porci il problema, un nodo ormai annoso, dell’isolamento rispetto a Firenze sul trasporto ferroviario. Risultano quanto mai urgenti investimenti infrastrutturali per garantire alla città, all’aeroporto e all’intera costa toscana, un collegamento veloce con il capoluogo regionale”.