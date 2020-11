Pisa dà lo stop ai mercati straordinari

Il Comune di Pisa ha deciso di sospendere mercati straordinari e fiere fino al 3 dicembre. Stop anche ad iter autorizzativi

PISA — Il Comune di Pisa ha emesso una ordinanza specifica che sospende mercati straordinari e fiere fino al 3 dicembre.

Il provvedimento si inquadra nelle direttive dell'ultimo Dpcm e, di fatto, blocca gli eventi già previsti ma anche quelli ancora da autorizzare nell'ottica di limitare al massimo l'affollamento di persone, seppur in luoghi all'aperto.

In particolare l'amministrazione comunale ha deciso di sospendere lo svolgimento delle fiere, della Mostra mercato antiquariato e artigianato e della Fiera di promozione natalizia e tutte le manifestazioni ed eventi commerciali straordinari su area pubblica già programmati da oggi fino al 3 dicembre. In più c'è lo stop alle autorizzazioni in corso per gli eventi prossimi.

Resta invece ovviamente in funzione il mercato di via Paparelli. “I mercati del sabato si svolgono regolarmente nelle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Diamo atto a tutti i sindaci dei Comuni interessati di aver interpretato il nuovo Dpcm secondo buon senso e accogliendo le nostre precisazioni. Nell’interesse esclusivo degli operatori”. A dirlo il responsabile Anva Toscana Nord Claudio Del Sarto tranquillizzando la categoria sul regolare svolgimento dei mercati il sabato, alla luce di una interpretazione del decreto del governo che poteva uniformare proprio i mercati ai centri commerciali chiusi nel fine settimana.