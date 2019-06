"Tutelare i 400 posti di lavoro Ids"

Irene Galletti, consigliera regionale (M5S): “Immediato tavolo di crisi a tutela dei lavoratori della Ingegneria dei sistemi spa”

PISA — Il Movimento 5 stelle in Regione Toscana ha presentato una mozione a firma del consigliere Irene Galletti per tutelare il futuro lavorativo dei dipendenti della Ingegneria dei sistemi spa.

“Vogliamo – spiega Galletti – venga subito attivato il tavolo di crisi regionale con tutti i soggetti interessati, così da indurre la dirigenza dell’azienda a presentare, in tempi brevi, un piano industriale che porti realisticamente a una ristrutturazione dell’impresa in grado di garantire il mantenimento dei posti di lavoro”. La Ingegneria dei sistemi spa è una società di ingegneria che dal 1980 offre servizi di ricerca e innovazione. Tra le altre aree in cui è specializzata la Ids troviamo l’elettromagnetismo e l’aeronavigazione per applicazioni civili e militari. “Una realtà – sottolinea ancora Galletti – importante che impiega circa 400 persone di cui la metà dislocate a Pisa nella sede principale”.