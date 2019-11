Un arresto per droga, uno per truffa

Doppia operazione dei Carabinieri nelle ultime ore. Fermato uno spacciatore in vicolo delle Donzelle, arrestato un ricercato

PISA — Nelle ore notturne, in Pisa, i Carabinieri della Stazione di Pisa e del Battaglione Carabinieri Toscana di Firenze hanno arrestato un gambiano di 28 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, controllato in Vicolo delle Donzelle, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 14 grammi di marijuana e di una somma di denaro contante di 80 euro, ritenuta provento dell’attività illecita e perciò sottoposta a sequestro.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Pisa Porta a Mare hanno invece arrestato un italiano di 40 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dovendo scontare una pena di 6 mesi di reclusione per truffa. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove resterà in regime di detenzione domiciliare.