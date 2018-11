Una rotonda al posto dell'incrocio

​Lavori in corso a Ospedaletto: da lunedì 19 novembre chiuso al traffico l’incrocio tra via Emilia e via Bellatalla

PISA — Lavori in corso a Ospedaletto per la realizzazione della rotatoria che andrà a sostituire l’attuale incrocio sulla via Emilia con via Bellatalla, nella zona industriale di Montacchiello. Si tratta di lavori, partiti già a inizio novembre, che sta realizzando la Provincia di Pisa, con il contributo economico di Toscana Energia ed Acque, resi necessari dalla pericolosità dell’incrocio sulla via Emilia. Con questo intervento inoltre si completa la realizzazione delle rotatorie in prossimità degli incroci più importanti, interni al Comune di Pisa, lungo l’Emilia. La rotatoria sarà terminata entro la metà di dicembre.

Modifiche al traffico: a partire da lunedì 19 novembre sarà attuato il restringimento di carreggiata e l’obbligo a dritto su entrambe le direttici di marcia della via Emilia; la chiusura al traffico veicolare in via Monasterio; l’obbligo a destra verso via Ragghianti in uscita su via Bellatalla; la chiusura al traffico veicolare eccetto i residenti in via Maggiore di Oratoio tratto da Via Jan Palach a Via Emilia. La velocità sulla via Emilia è definita nel limite di 30 chilometri orari. Le modifiche di viabilità proseguiranno fino al prossimo 10 dicembre.