Pisa vende 321 alloggi popolari

PISA — Via al piano delle vendite degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La decisione è stata approvata dai rappresentanti istituzionali azionisti di Apes, l'azienda pisana per l'edilizia sociale.

Sono 539 in tutto il territorio provinciale gli alloggi di edilizia residenziale pubblica individuati come alienabili e, di questi, 191 quelli autorizzati alla vendita dalla Regione Toscana.

321 sono ubicati nel territorio comunale pisano. Gli appartamenti saranno proposti agli assegnatari per l’acquisto. Nella maggior parte dei casi si trovano in edifici misti, in cui sono presenti alloggi Erp e abitazioni private.

La vendita degli appartamenti permetterà agli enti di incamerare risorse utili da destinare a nuovi progetti di edilizia popolare.

"Per Pisa si tratta di un passaggio importante visto che l’assemblea ha deciso che i ricavi saranno reinvestiti prevalentemente nel territorio dove sarà realizzata la vendita e nel nostro Comune ci sono 321 dei 539 alloggi individuati", ha spiegato l'assessore Gianna Gambaccini.