Progetto Itaca, riconoscimento per il Pisamover

Consegnate stamani nella Sala delle Baleari le vetrofanie da apporre in tutte le ottanta strutture censite, tra queste c'è anche Pisamover

PISA — Un puntatore blu, del tutto simile a quello che indica i luoghi d’interesse accessibili sulla mappa interattiva consultabile sulla webmapp (www.itacaturismoaccessibile.it) trascinata dalla sagoma stilizzata di un una persona sulla sedia a rotelle e la scritta “for all”. E’ il simbolo posto sulla vetrofania che sarà collocata in tutti gli ottanta luoghi d’interesse cittadini censiti da Itaca, il progetto di cooperazione europea durato due anni, con la Società della Salute della Zona Pisana quale ente capofila, e che a Pisa ha censito circa ottanta strutture turistiche, culturali e ricettive andando a comporre una vera e propria mappa che segna punti d’interesse e itinerari, evidenziandone il livello di accessibilità, nel territorio costiero compreso fra Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica.

Stamani la cerimonia di consegna delle vetrofanie alle strutture aderenti, nella bella cornice della Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti messa a disposizione dal Comune di Pisa, a cui sono intervenuti anche l’assessore comunale alla disabilità Rosanna Cardia e la Presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini.

Tra le realtà censite e che hanno ritirato la vetrofania, anche quella del Pisamover.

"Pisamover ha aderito circa un anno fa al progetto di cooperazione europea Itaca (Itinerari Turistici Accessibili e Aperti), di cui è capofila la Società della Salute della Zona Pisana e che ha per scopo la tracciabilità delle strutture turistiche, culturali e ricettive accessibili a tutti i cittadini, in particolare alle persone diversamente abili", è stato spiegato.

Così, assieme ad altre strutture pubbliche e private della città, Pisamover è stato testato secondo criteri e schede di valutazione redatte dal soggetto certificatore Handy Superabile ed è stato inserito nella mappa on-line degli itinerari turistici accessibili.

In particolare, per Pisamover sono spiegati i percorsi, dai parcheggi, al viaggio sullo shuttle, alle stazioni terminali di aeroporto e ferrovie, anche grazie al supporto di un video che ne mostra l’accessibilità per persone in carrozzina o non vedenti.