Filippo, la voce degli italiani a Londra

Filippo Baglini, di Pontasserchio, dirige una radio nella capitale britannica. La sua storia in un servizio di Uno Mattina

ROMA — Esiste una radio, con sede a Londra, che parla agli italiani residenti in Inghilterra. Si chiama London One Radio e a dirigerla è Filippo (Philip) Baglini Olland, 44enne di Pontasserchio, frazione di San Giuliano Terme.

Nato e cresciuto in Toscana, Filippo si è laureato in fisica nucleare all'università di Pisa, ma in Inghilterra, dove vive da anni e ha fondato anche il sito d'informazione L'Italoeuropeo, ha trovato la sua seconda casa.

Filippo Baglini è stato protagonista di una intervista andata in onda la mattina di lunedì 19 febbraio a Uno mattina.

London one radio, la radio ufficiale degli italiani a Londra, trasmette dal settembre 2014, con contenuti d'interesse per la comunità italiana in Gran Bretagna e intrattiene rapporti con le università italiane e inglesi.

Un angolo di casa per i numerosi italiani residenti in Inghilterra.

Il servizio di Uno Mattina dedicato a Filippo Baglini è visibile al minuto 1.38.00 di questo link