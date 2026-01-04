Il primo weekend del calciomercato nerazzurro

Un paio di cessioni, nessun contatto col Palermo da fine anno per Tramoni, la trattativa in chiusura per Tsawa e l'attesa per la punta dall'estero.

PISA — Il calciomercato del Pisa è cominciato e fino al 2 febbraio alle 20 accompagnerà le giornate di tifosi e addetti ai lavori, impegnati a dare la caccia a notizie in merito alle trattative che riscalderanno un mese altrimenti freddo.

Da settimane sono noti i bisogni della formazione nerazzurra, impegnata a dare la caccia a tre profili esteri con un centrocampista e due attaccanti, di cui una punta pura proveniente dal centro-nord Europa, mentre negli ultimi giorni è emerso anche il bisogno di un intervento in difesa e sulle fasce.

Il primo profilo concreto che corrisponde all'identikit del calciatore desiderato in mezzo al campo è Cheveyo Tsawa, centrocampista centrale classe 2006 di proprietà dello Zurigo. Ieri la società avrebbe dato una sterzata decisiva alla trattativa, ormai in dirittura d'arrivo. Si parla, secondo quanto abbiamo raccolto, di 4 milioni di euro più bonus per l'acquisto del calciatore a titolo definitivo, con un contratto quadriennale fino al 2030. Si stanno ancora limando alcuni aspetti, come la percentuale sulla futura rivendita, ma di fatto il calciatore parrebbe ormai in dirittura d'arrivo. Profilo interessante con 17 partite disputate, 2 reti fatte e un assist e la vittoria della concorrenza su alcuni club europei tra cui il Club Brugge. Sempre a centrocampo il Pisa, per la Primavera, sta chiudendo il prospetto ungherese Barna Somfalvi, sedicenne del Puskas Akademia, già nazionale under 17. Nelle prossime ore, al massimo a inizio settimana, la società dovrebbe dare un'accelerata sulla punta, il cui nome per ora è avvolto ancora nel mistero e tutti i nomi usciti sarebbero in realtà fumo negli occhi non corrispondendo a realtà.

In uscita il Pisa ha definito le cessioni in prestito di Arena con obbligo di riscatto all'Arezzo in caso di promozione in Serie B per 220 mila euro, ma anche di Maucci all'Ospitaletto. Restano da cedere in prestito anche Coppola e Buffon, cercati tra B e C. Poi c'è il "caso" Marin, il cui al momento mancato rinnovo ha generato una corsa alla possibile cessione del calciatore, verso mercati esteri tra cui quelli arabi e americani. Poi c'è quella che, secondo le fonti raccolte, è da considerarsi una notizia attualmente molto lontana dalla realtà, per lo meno al momento, ovvero la possibile cessione di Tramoni a Palermo. L'interesse dei rosanero c'è, ma il Pisa non vuole privarsi del calciatore che non è destinato ad andare in Sicilia. Non ci sarebbero più contatti tra le due società da fine anno, precisamente da prima di Natale. Ieri infatti il corso sarebbe entrato durante la sfida col Genoa, ma l'infortunio di Bonfanti ha costretto Gilardino a inserire un altro difensore. Giocherà titolare con il Como.