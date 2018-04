Studentessa universitaria al quiz show di Bonolis

Angelica tra i concorrenti del noto quiz show di Canale 5 Avanti un altro. La giovane studia lingue e letterature straniere all'università di Pisa

ROMA — Angelica Ghidi, studentessa di lingue e letterature straniere all'università di Pisa, ha partecipato come concorrente al quiz show di Canale 5 Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Angelica è originaria di Torricchio, frazione di Uzzano, nel pistoiese, e lavora come cameriera in un ristorante a Montecatini Alto.

Al programma di Mediaset i concorrenti devono rispondere a svariate domande poste dai conduttori e al secondo errore devono lasciare il posto allo sfidante successivo in fila indiana. Purtroppo la studentessa toscana, eliminata al primo turno, non si è aggiudicata la manche finale in cui il concorrente è chiamato a dare la risposta sbagliata a 21 domande per aggiudicarsi il montepremi in palio.

La puntata di mercoledì 11 aprile di Avanti un altro è visibile a questo link.