Chirurgia d'urgenza pronta a riprendere missioni

Il Gruppo chirurgia d'urgenza onlus, che raggruppa 120 tra medici e infermieri, di nuovo pronto a riprendere le missioni all'estero

SAN GIULIANO TERME — Collaudo Logistico del Nuovo Ospedale del Gruppo Chirurgia di Urgenza. C'è stato stamani al Parco della Pace di Pontasserchio con la partecipazione degli ispettori dell'Organizzazione mondiale della sanità, che dovranno certificare il rilascio della "Emergenza medica di secondo livello", necessaria per poter partecipa a missioni internazionali in caso di maxiemergenze dovute a cause naturali.

Il gruppo di Chirurgia d'urgenza, già protagonista di svariate missioni all'estero, ha rischiato di dare uno stop all'attività a causa della mancanza di risorse economiche ( ricordiamo che stiamo parlando di una onlus, che dunque vive solo dei proventi del 5 per mille ) per adeguare il pronto soccorso chirurgico e ortopedico mobile ai nuovi criteri di protezione civile europea, introdotti dall'Onu, con 20 nuovi posti letto in più per almeno altri 14 giorni, con dunque uno sforzo logistico e di personale.

Decisivo l'intervento della Regione Toscana, che, con due delibere, ha stanziato i necessari finanziamenti e dunque la struttura è stata realizzata e presentata stamani.