Lo sportello rifiuti affidato a Geste

Alla municipalizzata anche la gestione delle due elettrocompostiere comunali e il monitoraggio annuale delle compostiere domestiche

SAN GIULIANO TERME — Geste, la municipalizzata del Comune di San Giuliano Terme, gestirà lo sportello rifiuti e altri servizi del settore ambiente fino a dicembre. È quanto stabilito da una delibera approvata dalla Giunta comunale lo scorso 21 luglio e da una successiva determina dirigenziale del 19 agosto.

Nel dettaglio, a Geste sono stati affidati i seguenti servizi al via il 1° settembre:

- Attivazione e gestione dello sportello rifiuti con funzioni di front-office e prima accoglienza dei cittadini in materia di rifiuti. Il personale sarà formato dall'ufficio rifiuti del Comune e sarà in grado di fornire informazioni base sul servizio, consegnare dotazioni aggiuntive di sacchi per la raccolta differenziata, mettere a disposizione dei cittadini la documentazione da compilare per inoltrare richieste di carattere tecnico e fissare appuntamenti con il personale tecnico dell'ufficio rifiuti. Si precisa che le segnalazioni restano in carico a Geofor.

- Gestione degli adempimenti amministrativi preliminari e conseguenti le attività di monitoraggio annuale dei composter domestici forniti in comodato d'uso gratuito alle utenze domestiche. L'inoltro dei dati e delle elaborazioni verso la Regione Toscana resta a carico dell'ufficio rifiuti del Comune.

In prospettiva, è stato poi affidata alla società in house del Comune termale anche la futura gestione operativa delle due elettrocompostiere installate al centro centro preparazione pasti di San Martino a Ulmiano e al lago ovest della frazione di Campo. Il servizio verrà avviato a valle della messa a regime delle apparecchiature, installate grazie a un finanziamento regionale.

"Affidando questi servizi alla nostra società in house Geste, potremo tornare a garantire una migliore qualità nella comunicazione in materia di rifiuti e nell'erogazione dei servizi al cittadino - ha spiegato l'assessore all'ambiente Daniela Vanni -. Questo permetterà peraltro ai tecnici comunali di poter dedicare più tempo ed energie al monitoraggio e controllo del servizio erogato da Geofor, che negli ultimi mesi ha mostrato non poche criticità: confidiamo che, potendo garantire una maggiore pressione e attenzione sul gestore della raccolta, anche la frequenza dei disservizi tornerà a ridursi ai livelli pre Covid-19. Grazie alla collaborazione dei cittadini sangiulianesi, nell'ultimo triennio la nostra percentuale di rifiuti differenziati ha superato la soglia del 77%: un ottimo risultato. E non possiamo permettere che l'incremento dei disservizi porti a una riduzione della fiducia della comunità in un sistema così virtuoso".