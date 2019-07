Il Bari supera il Pisa in amichevole

Il Bari supera 4-2 (1-1) il Pisa al Grilli di Storo, la squadra di D’Angelo paga l’intensa preparazione. Prossimo appuntamento domenica

STORO — Il Bari ha vinto 2-4 (1-1) l’amichevole giocata con il Pisa allo stadio Grilli di Storo. Al secondo test precampionato dei nerazzurri ha assistito un buon pubblico, salito in Trentino per questa ultima fase del ritiro dei nerazzurri In valle del Chiese .

Il tecnico Luca D’Angelo ha fatto ruotare tutti gli uomini a sua disposizione cercando di mettere a frutto l’intenso lavoro di questi giorni. Il risultato ha premiato il Bari al termine di una gara comunque equilibrata e giocata a buon ritmo. Per i nerazzurri pesa certamente l’intenso lavoro svolto in questi gironi a Storo. A sbloccare il risultato il pugliese Antenucci al 24’ con un gran diagonale in area. Gol fotocopia per Siega che tredici minuti dopo regala il pareggio ai nerazzurri.

Nella ripresa il Bari è subito protagonista di un 1-2 con Perrotta e Kupisz. Nuovamente Siega al 33’ va in rete con un gran pallonetto. Ma nel finale, quando il Pisa cerca il pareggio con un forcing intenso, il Bari sfrutta un contropiede e conquista un rigore trasformato da Simeri.

Da domani si torna al normale lavoro tecnico-tattico quotidiano: domenica ultimo test contro gli ungheresi dell’Eto Futball (ore 18.00). Venerdì 26 è previsto l’incontro che permetterà ai tifosi di rivolgere domande a Mister d’Angelo e a due giocatori. Si terrà nel parco dell’Hotel Lodron. Sabato 27 e domenica 28 saranno poi esposti allo Stadio Grilli di Storo dei cimeli legati alla storia dei nerazzurri grazie alla collaborazione di Pisa Sporting Club, dell’Associazione Cento e dell’amministrazione comunale di Pisa.