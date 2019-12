Identità rubate a centinaia, sos frodi in Toscana

Le frodi creditizie sono aumentate del 30 per cento nei primi sei mesi del 2019. Firenze in testa, poi Pisa, Lucca e Livorno

FIRENZE — Il primo semestre del 2019 ha fatto registrare un balzo in avanti del 30 per cento nelle frodi creditizie in Toscana, attuate generalmente attraverso il furto di identità per accedere a prestiti o a finanziamenti. Secondo i dati dell'Osservatorio Crif, infatti, rispetto allo stesso periodo del 2018, le frodi di questo genere sono salite da 601 a 783, portando la Toscana all'ottavo posto nella classifica delle regioni italiane. Al primo posto c'è la Lombardia con 2.305 casi, la Campania con 2.278 casi e il Lazio con 1.933 casi.

A livello nazionale, spiega ancora il Crif, i casi di frodi creditizie nel primo semestre dell'anno sono stati 16.700 e il danno stimato in 77 milioni di euro. Nel 64,9 per cento dei casi le vittime sono uomini, mentre il restante 35,1 per cento vede le donne interessate. Il maggior incremento del fenomeno si registra nella fascia di età tra o 18 e i 30, pari al 25 per cento delle vittime.

Tra le città toscane, è Firenze quella che fa segnare l'aumento più consistente di frodi creditizie: 212 casi contro i 142 dello stesso periodo del 2018. Il capoluogo toscano si piazza piuttosto in alto anche tra le città italiane in cui il fenomeno è più diffuso, conquistando il 17mo posto.

A seguire, seppure con un certo distacco, sono Pisa con 98 casi contro i 45 del 2018, Lucca con 88 casi e Livorno con 84 casi.