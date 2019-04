Lega, i candidati toscani per le europee

Ecco i candidati: il consigliere regionale Jacopo Alberti, il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi e l’amministratore del partito Elena Vizzotto

FIRENZE — La Lega cala il tris di assi per le elezioni europee. I candidati toscani sono il consigliere regionale Jacopo Alberti, la sindaca di Cascina Susanna Ceccardi e l'amministratore del partito Elena Vizzotto. Capolista il vicepremier Matteo Salvini.

“È un grande onore essere candidato alle europee, ringrazio innanzi tutto i militanti che mi hanno scelto, facendo il mio nome in Toscana - dice Jacopo Alberti - e Matteo Salvini, per aver appoggiato questa scelta. Sarà una campagna elettorale impegnativa ma sono sicuro anche divertente e gratificante, perché correrò insieme a due amiche, Susanna Ceccardi, che ringrazio per avermi voluto al suo fianco in questa sfida, e Elena Vizzotto. Una grande avventura che affronteremo insieme”.

L'ufficializzazione della candidatura della sindaca di Cascina era nell'aria da settimane, è arrivata nella giornata di oggi.

“L’ufficializzazione della mia candidatura alle prossime Europee - ha affermato Susanna Ceccardi - mi inorgoglisce e nel contempo mi responsabilizza ulteriormente, essendo consapevole che l’obiettivo è tra i più ambiziosi ed edificanti per un esponente della Lega: riformare profondamente quest'Europa.”