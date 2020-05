Plasma contro il Covid, Toscana capofila nazionale

Scelto da Aifa e Iss lo studio diventa capofila in Italia per la sperimentazione della cura del Covid-19 attraverso il plasma dei pazienti guariti

FIRENZE — Lo studio toscano 'Tsunami' sulla plasmaterapia, con cui si testa sui pazienti Covid-19 il plasma da pazienti negativizzati, diventa capofila della sperimentazione nazionale per la cura del Covid-19.

Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, e l'Istituto superiore di sanità hanno deciso di proporre la sperimentazione della plasmaterapia con siero iperimmune da donatori convalescenti da Covid-19 su tutto il territorio nazionale. E il protocollo toscano TSUNAMI (acronimo di TranSfUsion of coNvaleScent plAsma for the treatment of severe pneuMonIa due to SARS.CoV2), che già aveva raccolto l'adesione delle Regioni Lazio, Campania, Marche ed Umbria, oltreché della Sanità Militare, è stato scelto quale modello metodologico di riferimento per il nuovo studio.

L'Iss, in collaborazione con il professor Francesco Menichetti, direttore di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliero universitaria di Pisa, che sarà Principal Investigator anche della sperimentazione nazionale, sta definendo gli emendamenti necessari.

La sperimentazione nazionale riceverà la validazione di Aifa e l'approvazione da parte del Comitato etico dell'INMI Spallanzani, Istituto Nazionale Malattie Infettive, che sarà utilizzabile da tutti i centri aderenti. Di rilievo, in accordo con il recente Decreto legge specifico, il fatto che la sperimentazione non richiederà che vengano stipulati contratti di assicurazione locali specifici.

A Pisa l'arruolamento dei primi pazienti guariti che si erano resi disponibili per la donazione di plasma è già partito un mese fa, dall'11 aprile scorso.