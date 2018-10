Festa di pensieri per chi ha spento l'incendio

L'hanno organizzata le amministrazioni di Calci e Vicopisano per dire grazie a chi si è adoperato per domare il rogo di tre giorni sul Monte Pisano

CALCI — I sindaci di Calci e Vicopisano, Massimiliano Ghimenti e Juri Taglioli, hanno promosso una festa di ringraziamento, organizzata congiuntamente dalle due amministrazioni comunali il 25 ottobre alle 21 a Villa Scorzi a Calci, per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di spengimento del terribile incendio del 24, 25 e 26 settembre sul Monte Pisano.

Nello specifico: l'organizzazione regionale A.I.B.- Anticendio Boschivo, gli operai forestali della Regione Toscana, il Coordinamento del Volontariato Toscano A.I.B. (C.V.T.), la Protezione Civile della Regione Toscana, I Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, i soccorritori, i volontari tutti, i cittadini, le cittadine, le aziende e ditte, i privati che hanno offerto il loro aiuto e sostenuto chi stava intervenendo, giorno e notte.

Un ringraziamento, intenso e importante, con il quale i sindaci desiderano esprimere, a nome delle amministrazioni, "il sentimento di due comunità che per giorni hanno vissuto nel più grande timore, convivendo con un grave pericolo, per il coraggio, la dedizione, l'impegno, la professionalità e l'umanità profusi senza sosta, oltre ogni fatica, nelle complesse operazioni di spengimento di un incendio tanto devastante da non avere simili ricordi".

Ghimenti e Taglioli vorrebbero essere, in occasione di questo incontro di ringraziamento, anche la voce di tutti quei cittadini e cittadine, di qualsiasi età, che vogliano dire il loro personale grazie a tutti gli uomini e le donne intervenuti sul Monte a domare l'incendio o ad aiutare chi lo stava facendo.

Chi volesse può quindi inviare un pensiero, fatto di poche righe, un disegno, una poesia, una foto, alle seguenti mail: giovanni.sandroni@comune.calci.pi.it e caroti@comune.vicopisano.pi.it (esiste anche un evento su Facebook, "Il tuo grazie a chi ha spento l'incendio sul Monte Pisano", dove possono essere pubblicati direttamente i post di ringraziamento che poi saranno letti o mostrati).

"Solo tutti insieme - hanno commentato i due primi cittadini - avremmo potuto gestire un'emergenza simile, qualcosa senza precedenti nei nostri territori. E insieme stiamo continuando perché la fase post incendio rappresenta ancora un'emergenza dato che stiamo cercando di lottare contro il tempo per mitigare i rischi idraulici e idrogeologici prima delle piogge. Tanti operai forestali della Regione, con la loro grande professionalità, e molti volontari si stanno adoperando per mettere in sicurezza un Monte che ha perso, a causa dell'incendio, molte delle sue difese. Abbiamo ancora molto da fare e abbiamo ancora moltissime persone da ringraziare. Lo faremo".