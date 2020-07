Covid, calma nel pisano, 9 nuovi casi in Toscana

L'emergenza sanitaria prosegue, a livello regionale ci sono state anche tre vittime. Aumentano anche le persone ricoverate, sono 16, di cui tre gravi

PISA — Non ci sono nuovi positivi al Covid nella provincia di Pisa dove non sono segnalati neanche decessi.

L'ultimo incremento di positivi nel pisano risale a ieri, quando ne erano stati segnalati due (sette negli ultimi cinque giorni). Gli ultimi decessi risalgono invece all'8 giugno, 25 giorni fa.

Il totale dei contagiati nella provincia pisana, dall'inizio dell'emergenza, rimane 932 (dal 24 giugno la Regione ha cambiato il sistema di conteggio dei positivi). Anche il numero delle persone decedute rimane fermo, sono 89.

In Toscana sono 10267 i casi di positività al Coronavirus, nove in più rispetto a ieri (sette a Firenze, uno a Livorno e uno a Grosseto).

Gli attualmente positivi nel territorio regionale sono 323 (uno meno di ieri).

Di queste 323, sono 16 quelli ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid (due più di ieri) e 3 sono in terapia intensiva (uguale a ieri).

Come ieri, anche oggi in Toscana ci sono stati tre decessi. Si tratta di un uomo e due donne, età media 82,3 anni. Le persone decedute sono due di Massa Carrara e una di Prato. Salgono a 1112 i deceduti dall’inizio dell’epidemia in Toscana.

Le persone complessivamente guarite diventano 8832 (7 più di ieri): 228 persone “clinicamente guarite” (meno 17 rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8604 (più 24 rispetto a ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.