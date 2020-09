Arrivano i temporali e calano le temperature

«Grazie alle mie due lauree...» Il tenente colonnello che si autoelogia in diretta idolo del web

Prime perturbazioni di tipo autunnale attese nella giornata di domani, domenica, con allerta meteo. Deciso maltempo a partire da giovedì 24 settembre

PISA — Primi segnali di autunno a partire da domani, domenica 20 settembre, con temporali e calo delle temperature a partire dal pomeriggio. La sala regionale di protezione civile ha diramato un'allerta meteo in codice giallo per temporali e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida per l'intera provincia di Pisa e buona parte della Toscana centro meridionale, con orario 13-24.

Previsti, nel pomeriggio di domenica, rovesci sparsi e locali temporali localmente anche forti. Non sono esclusi colpi di vento e grandinate.

Per le giornate a seguire è previsto un miglioramento delle condizioni meteo ma già da giovedì 24 settembre si ripresenteranno i temporali e le temperature sono previste in deciso calo, anche ben al di sotto delle medie stagionali. Autunno alle porte, dunque.