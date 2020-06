Incendio Delca Energy, interrogazione in Regione

Coronavirus, Zangrillo: «Una seconda ondata? Non ha senso parlarne, è come dire a Milano a dicembre nevica»

L'ha annunciata la consigliera e candidata presidente del M5s Galletti, anche al fine di "spronare la Regione a fare di più e meglio" sui rifiuti

VICOPISANO — L’incendio che il 2 giugno scorso ha interessato un capannone nel quale vengono stoccate materie plastiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti dell'azienda Delca Energy, in via Masaccio nella zona industriale di Noce, fra Lugnano e Uliveto Terme, sarà oggetto di una interrogazione in consiglio regionale. Ad annunciarla è stata Irene Galletti, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e candidata alla Presidenza della Toscana.

“Ogni tanto, in Toscana, qualche impianto va a fuoco - ha commentato -. Le autorità competenti, alle quali naturalmente non ci sostituiamo, dovranno indagare con attenzione per chiarire le cause del rogo e le sue conseguenze in termini ambientali e di salute. Quello che però possiamo fare noi è spronare la Regione Toscana a fare di più e meglio: aumentando la vigilanza sulle aziende che si occupano di smaltimento e perfezionando un piano rifiuti regionale, fin troppo carente dal punto di vista degli investimenti".